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18.05.2020 - 02:28 | | AA

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

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