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01.11.2020 - 09:02 | | DHA

Bakan Koca'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AKP eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid- 19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

 

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