MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'nın Şirin Payzın'a yanıtı sosyal medyayı salladı: 'İzin verirseniz paylaşabilirim'
ABONE OL
27.02.2020 - 07:28 |

Bakan Koca'nın Şirin Payzın'a yanıtı sosyal medyayı salladı: 'İzin verirseniz paylaşabilirim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlem alınmadığını iddia eden Şirin Payzın'a cevap verdi.

Bakan Koca'nın Şirin Payzın'a yanıtı sosyal medyayı salladı: 'İzin verirseniz paylaşabilirim'

Bakan Koca, Twitter'dan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" demişti.

Bakan Kocanın Şirin Payzına yanıtı sosyal medyayı salladı: İzin verirseniz paylaşabilirim

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel Regaip Kandili mesajları - 2020 kısa, uzun, anlamlı, resimli kandil mesajları ve sözleri

En güzel Regaip Kandili mesajları - 2020 kısa, uzun, anlamlı, resimli kandil mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber