Bakan Koca'nın Şirin Payzın'a yanıtı sosyal medyayı salladı: 'İzin verirseniz paylaşabilirim'

Bakan Koca, Twitter'dan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.



Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" demişti.