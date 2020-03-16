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16.03.2020 - 14:26 | | DHA

Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Corona virüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız" dedi.

Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız

Milli Eğitim Bakanlığı, 'usta öğreticilik' eğitimlerinin de uzaktan eğitimle yapılmasına imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan yönerge değişikliğiyle, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerin beceri eğitimi almasında anahtar rol oynayan 'usta öğreticilerin' uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine imkan tanındı. Usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gidilirken, yeni düzenlemeyle 'usta öğreticilik' belgesi alan usta sayısının ve çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Corona virüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. ‘Usta öğreticilik’ eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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