Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.