MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi
ABONE OL
13.03.2020 - 01:35 | | AA

Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi

Bakan Selçuk'tan kreşlere dair açıklama: Tatil edildi

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber