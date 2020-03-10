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10.03.2020 - 10:51 | | AA

Bakan Soylu devreye girdi! 7 kişilik aile kimliklerine kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İstanbul'da yaşayan ve kimlik kartları olmayan yedi kişilik Küçükcoşkun ailesi kimliklerine kavuştu.

Bakan Soylu devreye girdi! 7 kişilik aile kimliklerine kavuştu

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan Küçükcoşkun ailesinin kimlikleri yoktu. Yedi kişilik ailede annenin, kimlik kartı olmamasından dolayı çocuklarına da kimlik kartı çıkarılamadı.

Kimlikleri olmadığı için aile fertleri ne okula gidebiliyor ne de kayıtlı bir işte çalışabiliyordu. Öyle ki ailenin en büyük kızının kimliği olmadığı için 5 aylık bebeğine de kimlik kartı çıkarılamadı.

Kimlik kartı olmayan beş aylık bebek ne aşı olabiliyor ne de hastalandığında hastaneye gidebiliyordu.

Ailenin yaşadığı sorunun kamuoyuna yansıması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi ve Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne talimat vererek ailenin bulunmasını istedi.

Bunun üzerine İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü aileyi ulaştı. Ailenin büyük kızı Kader Küçükcoşkun adına saklı nüfus dosyası düzenlenerek gerekli işlemlere başlandı.

Beş aylık oğlu Kuzey Şahin'in kimlik çıkarma işlemleri başlatıldı. Çocuğun kimlik kartı anneye ulaşıncaya kadar geçici kimlik belgesi düzenlendi.

Diğer aile fertlerinin kayıt işlemleri ise nüfus müdürlüğünce alındı.

 

 

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