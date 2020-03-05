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05.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Barbie'nin rol modeli oldu

Başarılı kadınları rol model olarak dünya gündemine taşıyan Barbie, bu yıl 17 yaşındaki şampiyon paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’yı seçti.

Barbie'nin rol modeli oldu
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Ön yargıları yıktı

Barbie, ön yargılar nedeniyle potansiyelinin farkında olmayan kız çocukları için her yıl rol modeller seçiyor. Farklı mesleklerden seçilen rol model kadınların ortak noktası, toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkmaları ve ilham veren başarılara sahip olmaları.

‘Çığlık atmak istedim’

Barbie, 2020’nin rol modellerinden biri olarak Türkiye’yi başarıyla temsil eden paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’yı seçti. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Boyacı “Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, oradan oraya koşup zıplamak istedim. Bu projenin içinde olmak beni öyle mutlu ediyor ki...” ifadelerini kullandı.

‘Kollarım yok kanatlarım var’

- Kolları olmayan ve kalça çıkıklığı bulunan Sümeyye Boyacı, ilkokul birde ayaklarıyla yazmayı öğrendi.
- Balıkların kolsuz yüzdüğünü görünce yüzmeye başladı.
- 2019’da ABD’deki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
- Londra’daki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalyaya ulaştı.
- 4.5 yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başladı.
- Masal kitabı ‘Altın Balık’ için resim yaptı.
- Suluboya resimleri Moskova’da, ebru eserleri Eskişehir’de sergilendi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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