Barbie'nin rol modeli oldu

Ön yargıları yıktı

Barbie, ön yargılar nedeniyle potansiyelinin farkında olmayan kız çocukları için her yıl rol modeller seçiyor. Farklı mesleklerden seçilen rol model kadınların ortak noktası, toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkmaları ve ilham veren başarılara sahip olmaları.

‘Çığlık atmak istedim’

Barbie, 2020’nin rol modellerinden biri olarak Türkiye’yi başarıyla temsil eden paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’yı seçti. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Boyacı “Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, oradan oraya koşup zıplamak istedim. Bu projenin içinde olmak beni öyle mutlu ediyor ki...” ifadelerini kullandı.

‘Kollarım yok kanatlarım var’

- Kolları olmayan ve kalça çıkıklığı bulunan Sümeyye Boyacı, ilkokul birde ayaklarıyla yazmayı öğrendi.

- Balıkların kolsuz yüzdüğünü görünce yüzmeye başladı.

- 2019’da ABD’deki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

- Londra’daki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalyaya ulaştı.

- 4.5 yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başladı.

- Masal kitabı ‘Altın Balık’ için resim yaptı.

- Suluboya resimleri Moskova’da, ebru eserleri Eskişehir’de sergilendi.