Basın Konseyi’nin 33. yıl kutlaması

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in ev sahipliğinde düzenlenen, Basın Konseyi Yüksek Kurul ile Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı üyelerinin de hazır bulunduğu geceye, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi, gazeteciler cemiyetleri ve derneklerinin başkanları ile siyaset, hukuk ve akademiden tanınmış davetliler katıldı. Son yıllarda ülkede ifade ve basın özgürlüğü açısından yaşanan sorunlar, medyanın içinde bulunduğu siyasal baskı ve ekonomik sıkıntıların tartışıldığı gecede yapılan konuşmalarda da, Basın Konseyi’nin faaliyetlerinin her zamankinden daha da nem kazandığı vurgulandı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun etik ihlalleriyle ilgili şikayetleri kuyumcu titizliğiyle inceleyip karara bağladığını kaydetti. Sadece son 7 yılda 747 dosyanın sonuçlandırıldığını ileten Türenç, Basın Konseyi’nin yurt içi faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası alanda da Türk basınını temsil ettiğini anlattı. Türenç, “Basın Konseyi 33 yıldır vardır, bundan sonra da var olacaktır. İfade ve basın özgürlüğü açısından son 10 yıl çok kötü geçti. Medyanın yeni 10 yılı kaybetmemesi için özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.