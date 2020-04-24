Bayram heyecanı balkonlardan taştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında meydanları dolduramayan vatandaşlar, gün boyunca sosyal medyadan ve evlerinin balkonlarından kutlamalara katıldı. Balkonlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün afişleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar, saat 21.00’i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu. Başkent Ankara’da saat 21.00’i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelere çıkanlar İstiklal Marşı’nı coşkuyla seslendirdi. Kentin simgelerinden Atakule, kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı, saat 21.00’de İstiklal Marşı’nın notaları kuleye yansıtıldı. İstanbul’da da balkonlardan İstiklal Marşı yükseldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri yapıldı, kırmızı beyaz meşaleler yakıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla saat 21.00’de İstanbul’daki statlar da aydınlatılarak, İstiklal Marşı’nı yayınladı. Polis ekipleri de 21.00 itibarıyla görev noktalarında araçlarının tepe lambalarını açarak kent genelinde okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi de kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. İstanbul Havalimanı çalışanları, terminalde İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu. İzmirliler de saatler 21.00’i gösterdiğinde balkonlarındaydı. İstiklal Marşı’nı okuyan İzmirliler, evlerini Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı, ışıklı gösterilerle görsel şölen sunuldu.