Bayram kredisi veren bankalar hangileri 2020? İşte Kurban Bayramı kredisi veren bankalar...

31 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Kurban Bayramı 3 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak. Kurban Bayramı için geri sayılırken bayram kredisi veren bankalar ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bankalar bayram kredi kampanyalarını açıklıyor. Peki 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

TEB BAYRAM KREDİSİ

TEB, bayram kredi faiz oranını aylık yüzde 0.89'dan başlattı. TEB 2020 Kurban Bayramı kredisi için vade seçeneğini de 36 ay olarak belirledi.Faiz oranları ve vade süresi kredi notuna göre değişiklik gösterebilecek.

YAPIKREDİ BAYRAM KREDİSİ

Yapı Kredi ise bayram kredisi kampanyası kapsamında kredi kullanan müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları kaydetti: Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

İş Bankası; bayram kredilerinde 3 ay ertelemeli ve 60 aya kadar vade süresi sunuyor.İş Bnakası Kurban Bayramı kredisi olarak 50 bin TL'ye kadar bayram kredisi vereceğini açıkladı.