Bayram ne zaman? Kurban Bayramı'nda yasak var mı?

İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için gün sayılıyor. Müslümanlar tam tarihi heyecanla bekliyor. Bazı müminler net tarihi bilmediği için zamanı araştırırken diğer yandan akıllarda soru işareti bırakan bir konu bulunuyor. O da bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

BAYRAMDA SOKAK KISITLAMASI VAR MI?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bu konu ve corona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara "Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.

Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'ten sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani." dedi.