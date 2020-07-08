Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı bu sene mayıs ayında kutlandı. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz 2020 tarihinde kutlanmaya başlanacak. Kurban Bayramı'na yaklaşırken aran konular arasında bayramda yasak olup olmayacağı. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.

Özkan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak, şu anda 15 Ağustos'ta ya da Eylül'de okulların açılır ya da açılmaz diye bir karar çıkması mümkün değil. Her şey toplumun elinde. Eğer kurallara uyup, vaka sayısını düşürürsek toplu alanlarda daha rahat bir yaşam sürecine gireceğiz.

Bizim toplumumuz hastalanıp daha sonra tedavi olmaya odaklıyız. Vatandaş alması gereken tedbirleri biliyor ama hayatına uyarlamıyor.

Toplumdaki sağlık okur-yazarlığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla 2017'de yapılan çalışmaya göre yüzde 70 düşük. Yani 10 kişiden 7'si sağlıkla ilgili bilgiyi anlama bulma, anlama konusunda yetersiz.

Kişisel kanaatim rakamları düşüremezsek Kurban Bayramı'nda bir engel geleceğini düşünüyorum. Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz.