Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Bayrama kısa bir zaman kala sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleştirdi. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre: Konu kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü