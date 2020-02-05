Bekçi alımları ne zaman? Bekçi maaşı ne kadar, kimler bekçi olabilir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, bekçi başvuruları ne zaman alınacak sorusunu araştırıyor. 2020 bekçilik alımları için bir duuru yayımlandı mı? Bekçilk başvurusu nasıl yapılır? Kimler bekçi olabilir?

2020 YILINDA BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları için henüz bir duyuru yayımlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden bekçilik alımı için duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Göreve yeni başlayan lise mezunu bekçi 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında

Ön lisans mezunu bekçi 4357,50 ile 4.400 TL arasında

Lisans mezunu bekçiler ise 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988

tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya

yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile

mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci

maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya

uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,