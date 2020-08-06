'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadÄ±

Polis ekipleri Ä°stanbul'da birÃ§ok noktada koronavirÃ¼s denetimi gerÃ§ekleÅŸtirdi. ZabÄ±ta ekiplerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± denetimlerde pazarlar, iÅŸ yerleri, marketler, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, yollar, alÄ±ÅŸveriÅŸ alanlarÄ±, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tÃ¼m yaÅŸam alanlarÄ±nda denetim yapÄ±ldÄ±. Denetimlerin yoÄŸun olduÄŸu noktalardan biri de BeÅŸiktaÅŸ oldu. Ekipler BeÅŸiktaÅŸ Ã‡arÅŸÄ±'sÄ±nda dolaÅŸarak maske takmayan vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±, iÅŸyerlerinde denetim yaptÄ±.Â

"MASKEYLE KÃ–PEÄžÄ°N DIÅžKISINI ALDIM"



Denetimler sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlar ile polisler arasÄ±nda ilginÃ§ diyaloglar yaÅŸandÄ±. Maskesiz olarak kÃ¶peÄŸini dolaÅŸtÄ±ran Polen GÃ¶kbuget polise "Normalde maske takÄ±yorum. BugÃ¼n de takÄ±p Ã§Ä±ktÄ±m. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kÃ¶pek dÄ±ÅŸkÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. YanÄ±mda poÅŸet olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maskemle dÄ±ÅŸkÄ±yÄ± yerden alÄ±p Ã§Ã¶pe attÄ±m. Bu nedenle yanÄ±mda maske yok" dedi. 900 lira ceza kesilen Polen GÃ¶kbuget'e polis maske verdi. Â

"BENÄ°M BABAM DOKTOR"



Polis ekipleri denetimlerde maskeyi Ã§enesine takan vatandaÅŸlarÄ± da uyardÄ±. Maskeyi koluna taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Ã–mer KarataÅŸ polis tarafÄ±ndan durdurulunca "Sokak boÅŸ olduÄŸu iÃ§in maskeyi koluma taktÄ±m. KalabalÄ±ÄŸa girince maske takÄ±yorum. Benim babam doktor. UyarÄ±lara dikkat ediyorum" dedi. KarataÅŸ ceza yemekten kurtulamadÄ±.Â

MASKESÄ°Z SERVÄ°S YAPAN GARSONA CEZAÂ



Polis ekipleri, zabÄ±tayla birlikte yemek mekanlarÄ±nÄ± da denetledi. Bir restoranda maskesiz olarak mÃ¼ÅŸterilere servis yapan garsona da 900 lira ceza kesildi. Ekipler birÃ§ok restoran, kafe ve iÅŸyerini uyardÄ±. Polisler gÃ¼n boyunca denetimlerine devam etti.Â