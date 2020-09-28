Beşiri'de AK Parti Gençlik Kongresi yapıldı

Tek liste yapılan kongrede Beşiri Gençlik Kolları Başkanlığına Cihan Karabulut yeniden seçildi.

Kongreye katılan AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırısını kınadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Ermenistan bir kez daha insanlık dışı tutumunu gözler önüne sermiştir. Uluslararası arenanın bu saldırıya sessiz kalmaması en büyük dileğimizdir. Bizler dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz."

Türkiye'nin son 18 yılda büyük gelişme gösterdiğini anımsatan Gür, ulaşımdan sağlığa kadar her alanda büyük değişim olduğunu kaydetti.