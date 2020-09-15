MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
ABONE OL
15.09.2020 - 14:14 | | DHA

Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Akçay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akçay yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" mesajını paylaştı.

Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası verildi!

Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası verildi!

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Sıradaki Haber