15.09.2020 - 14:14 | | DHA
Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Akçay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akçay yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" mesajını paylaştı.
Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.