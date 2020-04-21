BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... 4 Ocak'ta başlayan grup uygulama sınavları 19 Nisan'da sona erecek ve sonuçlar 22 Nisan'da açıklanacaktı. Fakat corona virüsü nedeniyle sınavları ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman ilan edileceği şimdi en çok araştırılan konular arasında...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Fakat sınavlar ertelenince sonuç tarihi henüz bilinmiyor. MEB tarafından da henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.