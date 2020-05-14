BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı mı? BİLSEM sonucu sorgulama ekranı

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları normal şartlarda 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktı. Fakat ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bu tarih ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise henüz BİLSEM sonuçlarına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. BİLSEM sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI



BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.