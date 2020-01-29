29.01.2020 - 11:17 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 31 Ocak indirimli ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca yeni ürün bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda mevsimlik ihtiyaçlar için ürünler, Teknolojik ürünler, mutfak araç gereçleri, Oto aksesuarları gibi birçok alternatif olabilecek ürün yer alıyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan en dikkat çekici ürün ise Airpods olarak dikkat çekiyor. 849 liraya cuma sabahı satışa sunulacak olan onlarca ürün listesini sizler için derledik. İşte BİM'de yarın sabah satışa sunulacak aktüel ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik araç gereçlerin yanı sıra ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak araç gereçleri, Mevsimlik ihtiyaçlar satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan teknolojik ürünler aktüel ürünler kataloğunu takip eden vatandaşların yanı sıra sosyal medyada da dönem dönem yankı buluyor. İşte BİM mağazalarında 31 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...
BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU