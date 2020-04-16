16.04.2020 - 09:44 |
BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 17 Nisan aktüel katalog ürünleri neler, fiyatları kaç para?
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM 17 Nisan 2020 Cuma günü için indirimli ürünlerini ve fiyatlarını belirledi. Vatandaşlar ise BİM aktüel katalog ürünlerinin neler olduğunu öğrenmek için arayışa koyuldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirime giren BİM marketleri bu hafta da büyük ilgi görüyor. BİM marketlerinde yarın geçerli olacak ürünler arasında giyim, gıda ev eşyaları, mutfak eşyaları, araç - gereçler yer alıyor. İşte BİM aktüel katalog 17 Nisan...
Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri bu haftanın son indirim gününe hazırlanıyor. Yarın geçerli olacak BİM aktüel katalog ürünleri neler, fiyatları ne kadar? Hem ev hem de kişisel ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlerin merakla sorguladığı BİM aktüek kataloğu yayınlandı. Hafta başında belirlenen indirimler ürünler arasına bu hafta hangileri katıldı? İşte sayfalarca olan BİM 17 Nisan aktüel katalog...
BİM AKTÜEL KATALOG 17 NİSAN
'Virüsle mücadele çocuklarımı görmemden daha önemli'Antalya'da 112 Acil Servis görevlisi Emir Şakir Damar (49), corona virüs sürecinde taşıyıcı olma ihtimali nedeniyle çocuklarıyla bir aydır görüşmüyor. 15 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunu kendi annesinin yanına gönderen Damar, çocuklarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Damar, çocuklarını özlediğini, ancak virüs ile mücadelenin çocuklarını görmesinden daha önemli olduğunu söyledi.