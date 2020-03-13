13.03.2020 - 11:04 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 13 Mart indirimli ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında Samsung A70 Cep Telefonu ve spor ürünleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta spor severleri yakından ilgilendiren binlerce indirimli ürün yer alıyor. Pilates yapmak isteyen kadınlar için Pilates topunda spor ayakkabıya, Dumbell setine kadar bütün ihtiyaçlarını BİM mağazalarında bulabilecek. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...
BİM 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ