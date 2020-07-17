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17.07.2020 - 08:56 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! (17 Temmuz Cuma) BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Televizyon, Süpürge, Davul Fırın, 4 Kapaklı Çok amaçlı Dolap, Cam Işıkı Kettle, Blender Seti, Baharat Öğütücü, Çelik Cezve Seti gibi onlarca ürün seçeneği yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulan aktüel ürünler listesinin tamamı....

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! (17 Temmuz Cuma) BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri araştırmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa çıkan ürünler arasında Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda daha fazla ürün seçeneği yer alıyor. Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak olan ürünleri araştırmaya koyulan vatandaşlar bu Cuma BİM'de hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

BİM 17 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta (17 Temmuz Cuma) BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta (17 Temmuz Cuma) BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta (17 Temmuz Cuma) BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

 

 

 

25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandıAdana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.
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