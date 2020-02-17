BİM mağazaları yayınladı! BİM aktüel katalog (18 - 21 Şubat 2020)

Her hafta Salı ve Cuma günleri gerçeli olan BİM indirimleri, bu hafta da yoğun ilgi görecek. Haftanın ilk gününden araştırmaya başlayan vatandaşlar, BİM aktüel katalog ürünlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Hem ev hem de kişisel ihtiyaçların karşılanmasında yararlı olan BİM mağazaları uygun fiyatlarıyla vatandaşlardan tam puan alıyor. Bu hafta Salı ve Cuma günleri geçerli olan BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM'den 18 Şubat Salı günü alışveriş yapmak isteyenler, BİM 18 Şubat aktüel kataloğu inceleyebilir. BİM'den 21 Şubat Cuma günü alışveriş yapmak isteyenler ise BİM 21 Şubat aktüel katalog aramasında bulunabilir. İşte BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG

BİM 18 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOG







BİM 21 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOG







