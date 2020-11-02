Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

İzmir’de meydana gelen deprem, en çok Bayraklı’yı vurdu. Milliyet, en çok hasar gören binaların bulunduğu Bayraklı ilçesi’nin Belediye Başkanı Serdar Sandal’la konuştu. İlçede yıkılan ve hasarlı binalarla ilgili Sandal, sorumluluğun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu belirterek, şunları dedi:

“Yıkılan binaların ruhsat tarihleri ağırlıklı olarak 1990-1992 aralarında, bir tane de 1998 var. Burada asıl mesele binaların kimin zamanında yapıldığı değildi. Burada başka sıkıntılar olabilir, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Kamu görevlisiyiz. Bu işin gerçeği nedir, ne değildir, eğer bir suç unsuru varsa bununla da ilgi gerekli idari ve diğer soruşturmaların tamamını başlatırız.

Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz? Belediye olarak herhangi bir binanın sağlıklı olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapmak durumda değiliz. Kamu görevlilerinde, her kurumun kendine ait görev ve sorumluluğu var. Buradaki görev ve sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Ben bir binanın şu an yıkılıp yıkılmayacağına ya da tahliye edilmesine karar vermem. Sorumluluk ve karar verme yetkisi bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda.

‘Yetki alanında değil’

Hasarlı rapora rağmen yıkılmamışsa bu da belediyenin yetki alanı içinde değil. Böyle bir yetkimiz yok. Deprem etüt merkeziyle ilgili vatandaşın bir talebi varsa oradan yapılan işlemler ilgili yerlere iletiliyor.

17 tane ağır enkaz binamız var. Beş tanesi tamamen çökmüş durumda. Bunun dışında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün emniyete bildirdiği yazı çerçevesinde 105 binanın şu an oturma raporları iptal edilmiş durumda. Binalara giriş çıkış yasağı var, kullanılmaz durumda. Ancak bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bizim bu süreçte ilk işimiz bu yaraları sarıp, enkazı kaldırmak, temel ihtiyaçlar nedir, ona bakmak.

Şu an adli suçlu aramakla ilgili bir dert peşinde değiliz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ya da bir önceki dönemin sorumluluğu ayrı bir mesele tabii ki. Bununla ilgili ne tür bir işlem gerekiyorsa, Bayaraklı Belediyesi’nin bir tavizinin olması söz konusu değil. Fatura kimdeyse o faturayı o ödeyecek.”