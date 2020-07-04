04.07.2020 - 11:49 | | İHA
Bir anda otların arasından dikildi!
Şanlıurfa’da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameraya yansıdı.
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Akıncık mezrasında yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameraya yansıdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü.
Çiftçi Mustafa Basmacı tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.
Adana'da çocukları fuhuşa sürükleyen şebekeye operasyonGelen son dakika haberine göre operasyonda 20’si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı iddia edildi.