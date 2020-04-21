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21.04.2020 - 14:10 |

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Eski zamanlarda en sık kullanılan atasözlerinden biri olarak bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır öne çıkıyor. Peki, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözü TDK’ya göre ‘çok küçük bir iyilik de olsa asla unutulmamalıdır’ şeklinde ifade edilir.

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Anlamı Nedir?

Çoğu insan kendisini yapılan çok küçük bir iyiliği dahi kolay kolay unutmaz. Bu sadece bir fincan kahve ikramı olsa bile iyilik her zaman hatırlanır. Böylece o kişilerin her zaman hatırı sayılır. Bunu anlatmak için ise bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözü kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Halk arasında zaman içerisinde kabul görmüş kısa deyimler atasözleri olarak bilinir. Derin ve güzel anlamı ile beraber bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır yaygın bilinen atasözlerinden biridir. En küçük iyilikler bile her zaman hatırlanmalı ve karşılık bulmalıdır. Böylece güzel ve güvenilir dostluklar kurmak mümkün olur.

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