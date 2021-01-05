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05.01.2021 - 10:13 | | DHA

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi. Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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