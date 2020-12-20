BTK: Telefonda ‘çene çalmayın’

TBMM Deprem Komisyonu’nda BTK yetkilileri özetle şu bilgileri verdi:

60 KAT ARTTI: 2019 İstanbul depreminde ciddi kesinti oldu. Haberleşme trafiği 60 kat arttı. Turkcell’de 1 saat 15 dakika, Vodafone’da 1 saat 45 dakika, TT Mobil’de ise yaklaşık 27 saatlik kesinti yaşandı. Kesinti süresine göre ceza yaptırımı uygulandı. Sonrasında kapasitelerini yüzde 35-70 arasında arttırdılar. 342 2G, 430 3G ve 311 de 4,5G mobil baz istasyonu acil durumlarda hazır bekletiliyor.

UYARSİS: Destekleme faaliyeti olarak işletmecilerle birlikte UYARSİS -Ulusal Mobil Uyarı Sistemi- kuruyoruz. Afet bölgesinde AFAD’la, BTK ve ilgili kamu otoriteleriyle yapılacak çalışmalar, bölgedeki abonelere SMS yoluyla duyurulacak. Teknik altyapısı hazır, küçük mevzuat eksikliğini tamamlayıp devreye almayı planlıyoruz.

SİBER ZOMBİ AVI: Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca, Kule gibi yazılımların tamamı siber tehdidi bertaraf etmek veya önceden haber alarak ilgili kurumları uyarmaya yönelik. Kullanıcı mesela girmiş olduğu siteden, kapmış olduğu bir virüsten bir komuta merkezine artık sürekli hizmet eden onun bilgisayarı, aslında başka bir kriptoyu çözmek için kullanılan zombi makineleri hâline geliyor ve bunları sizin tespit edip o komuta merkezlerini çökertmeniz gerekiyor ve bütün ekibimiz bu noktalarda ciddi anlamda gayret sarf ediyor.

SOHBET ETMEYİN: Japonya’da halk afet durumunda aramanın kısıtlı tutulması için bilinçlendiriliyor. Ulaşmak istenilen taraf; ‘alo, iyi misin?’ ‘iyiyim’ ‘tamam’ bilgisini aldıktan sonra telefonun kapatılması yönünde. Toplumumuzda da bu bilinç oluşmalı. Eğer saatlerce, ‘ev sallandı, şunlar döküldü, şunlar yıkıldı’ diye sohbete döndürürsek bunu ki bunu yaşadık; hangi kapasiteyi inşa edersek edelim sorunu çözemeyiz, o 501’inciyi hatta alamayız. Konuşmaları da hangisi göçük altındaki insan, hangisi keyfekeder konuşma olduğunu bilemediğimiz için kesemeyiz.

FİBER OPTİK YASASI: Fiber altyapımız istenilen seviyede değil. Yani Türkiye’de belli illerde 3,1 Stockholm’de 770 metre şeklinde... Almanya’da fiber bizden kötüdür ama Almanya şunu yapıyor; mevcut kablolarının çok yüksek hızlı teknolojilerle bu DSL’in türevleri dediğimiz teknolojilerle o altyapıyı da yetkin bir şekilde kullanıyor. Bizim de yasal çalışmamız var, belediyelerden kaynaklı veya bazı belli engelleri ortadan kaldırmaya yönelik. Mesela, bir yolu kazacak, belediyelerle karşı karşıya gelebiliyor şirketler.

ÇATIYA ÇIKAN ÖĞRENCİLER: Pandemi süresince internet trafiği mobilde kırsala kaydığı için son 6 ay içerisinde yaklaşık 3 bin adet lokasyona gidip tespitlerimizi yaptık ve altyapı eksikliklerini işletmecilere bildirdik. Söz konusu pandemi olunca işletmeciler de açıkçası çok direnç göstermiyorlar. Örneğin, öğrencilerin çatıya çıkma videoları meşhur. Basından da takip ediyoruz. Gerekli aksiyonları alıyoruz.

SABİT PATLAMASI: Son 7-8 yıla bakarsak TÜRK TELEKOM’un sabit abone sayısı 17-18 milyonlardan, 12 milyona düşmüş. Ancak pandemi sebebiyle ihtiyaç çok hızlı şekilde artınca şirketlerin bu talebi karşılama kapasitesi de biraz sınırlı, biz, ‘git tekrar bu talebi karşıla’ diye uyarıyoruz. Yoğun bir talep var, mobil var veya alternatif teknolojiler var ama ‘İlla sabit istiyorum’ diyor vatandaş ve bu şikâyetlere yansıyor.