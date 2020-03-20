Bugün camiler açık mı? 20 Mart Cuma günü camiler kapandı mı?

Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı 'bugün camiler açık mı', 'camiler kapandı mı' soruları yoğun ilgi görüyor. Corona virüsü ile ilgili alınan tedbirler arasında camiler var mı? İşte Diyanet İşleri başkanlığı tarafından yapılan o açıklama haberimizde...

BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?

Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı karar kamuoyuyla paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini belirtmişti.

CAMİLER KAPANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı. İl müftülüklerine gönderilen yazıda cuma namazı için sela okunmayacağı belirtildi.

CAMİLER KAPALI OLACAK

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

"İbadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemek de gerekli"

Erbaş, doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının bilindiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi durumunda virüsün yayılma riskinin artabileceğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, 'Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır."

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona vVirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayrılara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."