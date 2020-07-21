Bugün hava nasıl İstanbul? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri yayınladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Hatay ,Osmaniye ve Adana'da sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK MI?

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık