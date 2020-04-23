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23.04.2020 - 17:38 |

Bugün Nasıl Yazılır? Bugün Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bugün Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bugün kelimesi Türkçe içerisinde günlük yaşamda sıkça değerlendirilen sözcüklerden biridir. Amaca göre kullanılan bu sözcük için yazım yanlışı yapılabiliyor. Bu yanlışların önüne geçebilmek için ise TDK üzerinden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Peki, bugün nasıl yazılır? Bugün TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Bugün kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

Bugün Nasıl Yazılır? Bugün Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bugün Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘bugün’ şeklinde tanımlanmaktadır. Yani birleşik olarak ele alınması gerekir. Zira ayrı yazılışı farklı bir anlam içerdiği için kelime değişkenlik gösterir.

Bugün TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazımı ‘bugün’ olarak yer almaktadır. Eğer ayrı yazım gerçekleşirse farklı bir anlam ortaya çıkar.
Bugün (doğru)
Bu gün (yanlış)

Bugün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Bugün kelimesini göstermek amaçlı farklı cümleler ele alınabilir.
‘’Bugün mutlaka maça gitmeliyiz.’’
‘’Okullar bugün tatil edilecek.’’

Bugün Nedir?
Bugün kelimesini farklı anlamları üzerinden tabir etmek mümkündür.
- İçinde bulunulan gün,
- İçinde bulunan gün içerisinde,
- İçinde bulunulan zaman veya çağ,
Bu gibi anlamları üzerinden bugün kelimesini birleşik olarak doğru şekilde kullanabilirsiniz.

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