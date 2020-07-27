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27.07.2020 - 15:32 | | DHA

Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

Burdur'un Bucak ilçesinde dün meydana gelen ve 46 dönüm araziyi küle döndüren orman yangınının, bir bahçede yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi.

Burdur'da mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

Bucak'ın Dudalan köyünde dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yangına 3 helikopter, 33 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, 3 treyler, 1 greyder, 10 hizmet aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 2 jandarma aracıyla 18 teknik eleman, 15 memur, 150 yangın söndürme personeli katıldı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 42 dönüm kızılçam ormanı ve 4 dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm arazinin yandığını belirledi. Yangının çıkış nedeni ise, Dudalan köyündeki bir bahçede yakılan mangal kıvılcımlarının olduğu anlaşıldı.

Burdurda mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

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