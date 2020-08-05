MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...
ABONE OL
05.08.2020 - 15:51 |

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavının tarihini belirlemişti. İşte MEB tarafından duyurulan Bursluluk sınavının tarihi...

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...

Milli Eğitim Baknalığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için tarih belli oldu. Sınav tarihi yaklaşırken öğrencilerde heyecan artıyor...

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Denizli'de 7 kişi, kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Denizli'de 7 kişi, kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Sıradaki Haber