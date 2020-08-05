05.08.2020 - 15:51 |
Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...
İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavının tarihini belirlemişti. İşte MEB tarafından duyurulan Bursluluk sınavının tarihi...
Milli Eğitim Baknalığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için tarih belli oldu. Sınav tarihi yaklaşırken öğrencilerde heyecan artıyor...
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.