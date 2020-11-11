Ceylin Akçalı kimdir? Ceylin Akçalı'nın rezalet Tiktok videosu! Ayda bebeği taklit etti

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken TikToK'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu. Ceylik Akçalı isimli bir kullanıcı Ayda bebeğin enkazın altından çıkarılma anını betimleyen Ceylin Akçalı, fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan video ile ilgili açıklama yapan Akçaylı, "yanınıza kalmayacak" sözleri ile de pes dedirtti.

"ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME"

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

CEYLİN AKÇALI KİMDİR?

Tiktok ve YouTube fenomeni Ceylin Akçalı, 1995 yılında Lüleburgaz'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. CeyliA ismi ile YouTube'da da videolar çeken Ceyin Akçalı'nın binlerce takipçisi bulunuyor.

Lise öğreniminden sonra ODTÜ Kimyayı kazanmış ancak iki yıl sonunda bu bölümden sıkılarak bırakmış ve tekrar LYS sınavlarına girerek Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazanmış ve halen İç Mimarlık eğitimine devam etmektedir.

2014 Perfect Models Of Turkey yarışmasına katılarak finalist olmayı başararak Türkiye'de ilk 13 model arasına girmiştir.