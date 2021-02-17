Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 17 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınlandı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 112.037.203 TL oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş sonrası kazandıran numaralar heyecanla bekleniyor. Şanslı numaralar; 10, 12, 57, 75, 80, 83, 25 oldu. İşte, 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

17 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 17 Şubat saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. İşte detaylar:

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

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