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17.02.2021 - 21:52 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 17 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Bu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti mi?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 17 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınlandı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 112.037.203 TL oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş sonrası kazandıran numaralar heyecanla bekleniyor. Şanslı numaralar; 10, 12, 57, 75, 80, 83, 25 oldu. İşte, 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

17 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 17 Şubat saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. İşte detaylar:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu 17 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

24 kişiye 97 bin lira para cezasıKonya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.
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