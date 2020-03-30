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30.03.2020 - 21:59 |

Çin'den vahşi hayvan pazarı yeniden açıldı iddialarına yalanlama

Çin’in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığına dair iddialara Çin Ankara Büyükelçiliği'nden yalanlama geldi.

Çin'den vahşi hayvan pazarı yeniden açıldı iddialarına yalanlama

Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Çin'in 24 Şubat tarihinde vahşi hayvanların yasa dışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ile sağlığının garanti altına alınmasına dair komitede bir kararın kabul edildiği duyuruldu.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Çin'de vahşi hayvan pazarının açılmadığı belirtildi.

 

Biz bize yeteriz TürkiyemCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 7 aylık maaşını bağışlayarak, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu.
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