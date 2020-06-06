Çinliler Geliyor konusu nedir? İşte Çinliler Geliyor oyuncuları ve karakterleri...
Çinliler Geliyor filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak.Cüneyt Türel, Yaman Tarcan, Nilgün Belgün ve Bülent Kayabaş'ın oyuncu kadrosunda olduğu filmde birçok isim rol alıyor. İşte Çinliler Geliyor filminin konusu ile ilgili ayrıntılar...
Televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşuyor. Bugün ise Çinliler Geliyor filmi ekranlarda olacak. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı filmin detayları araştırılıyor. Peki Çinliler Geliyor filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
ÇİNLİLER GELİYOR KONUSU
Büyük bir heyecanla yaşadıkları kasabanın kurtuluş gününde yapılacak törene hazırlanan kasabanın sakinleri, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kendi aralarından oluşturdukları bir koro da, törende verilecek Türk Sanat Müziği konseri için prova yapmaktadır. Tam bu prova esnasında, belediye binasının önünde duran bir jipin içinden inen üç-dört Çinli, birdenbire bütün kasaba halkının dikkatini çeker. Çok kısa bir süre içerisinde bütün kasaba, Çinliler'in o bölgeye çok büyük bir yatırım yapacakları söylentisi ile çalkalanmaya başlar.
ÇİNLİLER GELİYOR OYUNCULARI
Cüneyt Türel – Salih
Nilgün Belgün – Zehra
Yaman Tarcan – Tevfik
Bülent Kayabas – Osman
Yüksel Arici – Cumali
Ipek Bilgin – Leyla
Erol Demiröz – Haci
Gürgen Öz – Ahmet
Serkan Keskin – Asim
Yavuz Sepetçi – Yasar