Çinliler Geliyor konusu nedir? İşte Çinliler Geliyor oyuncuları ve karakterleri...

Televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşuyor. Bugün ise Çinliler Geliyor filmi ekranlarda olacak. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı filmin detayları araştırılıyor. Peki Çinliler Geliyor filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇİNLİLER GELİYOR KONUSU

Büyük bir heyecanla yaşadıkları kasabanın kurtuluş gününde yapılacak törene hazırlanan kasabanın sakinleri, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kendi aralarından oluşturdukları bir koro da, törende verilecek Türk Sanat Müziği konseri için prova yapmaktadır. Tam bu prova esnasında, belediye binasının önünde duran bir jipin içinden inen üç-dört Çinli, birdenbire bütün kasaba halkının dikkatini çeker. Çok kısa bir süre içerisinde bütün kasaba, Çinliler'in o bölgeye çok büyük bir yatırım yapacakları söylentisi ile çalkalanmaya başlar.

ÇİNLİLER GELİYOR OYUNCULARI

Cüneyt Türel – Salih

Nilgün Belgün – Zehra

Yaman Tarcan – Tevfik

Bülent Kayabas – Osman

Yüksel Arici – Cumali

Ipek Bilgin – Leyla

Erol Demiröz – Haci

Gürgen Öz – Ahmet

Serkan Keskin – Asim

Yavuz Sepetçi – Yasar