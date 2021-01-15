MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi
ABONE OL
15.01.2021 - 16:21 | | DHA

Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

İstanbul'da parkta çıplak ayakla duran ve tir tir titreyen kişi vatandaşları harekete geçirdi. Nijeryalı olduğu öğrenilen genç önce hastaneye götürülmek istendi ancak kabul etmedi. Ardından kendisine getirilen ayakkabıyı da giymeyi reddeden genç oturduğu yerden kalkarak uzaklaştı. Gezi Parkı'nın güvenlik amiri Doğukan Bulut; "Dün de buradaydı zaman zaman geliyor ama tüm yardımları reddediyor" dedi.

Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu!
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu!
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Beyoğlu Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti. Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi. Tir tir titrediği halde sıcak çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi. Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi.

Bunun üzerine vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı. 

NE PARA, NE GİYSİ HİÇBİR YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR 

Nijeryalıya çay ikram etmek isteyen çaycı, Salih Salman "Daha önce bir vatandaş ona 500 lira verdi kabul etmedi, başka biri 100 lira verdi onu da kabul etmedi. Bir diğer vatandaş mağazadan ayakkabı aldı getirdi onu da giymedi ve reddetti. Verilen yiyecek ve içecekleri de kabul etmiyor" dedi.  

Çıplak ayak duran gence ayakkabı getiren Gezi Parkı'nın güvenlik amiri Doğukan Bulut "Hava soğuk ve bu halde gördük devletin imkanlarını sunduk fakat kabul etmeyip reddediyor. Dün de buradaydı zaman zaman geliyor ama tüm yardımları reddediyor" diye konuştu. 

Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

Çıplak ayak, tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

    80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

    TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Ölümden dönen hemşire kabusu anlattı: 'Yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit etti

    Ölümden dönen hemşire kabusu anlattı: 'Yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet