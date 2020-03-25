Corona testlerinde laboratuvar atağı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılan laboratuvarların sayısını artırdı. Laboratuvar bulunan il sayısı 23’e, laboratuvar sayısı da 37’ye yükseldi. Yeni faaliyete geçen laboratuvarlar arasında Gazi, Ankara, Hacettepe gibi üniversite hastaneleri de yer aldı. En çok laboratuvar Ankara ve İstanbul’da bulunuyor.

Bakanlık koronavirüse karşı 23 ilde sayıları 37’ye yükselen referans laboratuvarları ve buralara numune gönderecek illeri açıkladı. Buna göre bakanlık, Ankara ve İstanbul’da laboratuvarların sayısını artırdı. Birçok ilde üniversite hastanelerinde de koronavirüs testleri çalışılmaya başlandı.

‘İstanbul’a 9 merkez’

Listeye göre İstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FSM Kuzey Laboratuvarı, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarları Avrupa yakasındaki numuneleri inceleyecek. İstanbul 3 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarları da Anadolu yakasındaki numuneleri kabul edecek.

Ankara’daki numuneleri Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan laboratuvarların yanı sıra Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı kabul edecek.

Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ise Ankara’nın yanı sıra Karabük, Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Bartın ve Eskişehir’den numune kabul edecek.

Laboratuvarlar ve sorumluluk bölgeleri

- Adana Halk Sağlığı: Adana, Niğde, Osmaniye ve Hatay’dan

- Antalya Halk Sağlığı: Antalya, Isparta, Burdur

- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi: Balıkesir, Çanakkale

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi: Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli

- Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi: Çorum

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin, Siirt

- Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

- Erzurum Halk Sağlığı: Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş

- İzmir Halk Sağlığı: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli

- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli

- Kayseri Şehir Hastanesi: Kayseri, Nevşehir, Yozgat

- Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi: Konya, Karaman, Aksaray

- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Kütahya, Afyon, Uşak

- Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi: Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman

- Mersin Şehir Hastanesi : Mersin

- Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi: Rize, Ardahan, Artvin

- Samsun Halk Sağlığı: Samsun, Sinop, Ordu, Amasya

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sivas, Tokat, Yozgat

- Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt

- Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi: Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt

- Van Halk Sağlığı Laboratuvarı: Van, Ağrı, Hakkari, Bitlis.

Malatya’da 1500 test kapasitesi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda dört şehirden gelen koronavirüs testleri analiz ediliyor. 20 Mart’tan itibaren yapılan testler üç saatte sonuçlanıyor. Günlük 1500 koronavirüs testi yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvarda yapılan testlerin sonuçları, İl Sağlık Müdürlüğü’ne oradan da Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor. - DHA