Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona virüsün yeni belirtileri mi ortaya çıktı?

Corona virüs konusunda bilim insanları her gün gelen yeni vakaların ardından virüs hakkında yeni belirtilerin ortaya çıktığını açıklamaya devam ediyor. Çin'de 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan corona virüs kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Her geçen dakika ölüm ve vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ederken dünya üzerinden birçok bölgede yer alan hastanelere hastalar başvuru yapmaya devam ediyor. Yapılan başvuruların ardından yeni tip corona virüs hakkında yeni belirtilerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Virüs ilk ortaya çıktığından en fazla gözlenen belirtiler arasında yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı virüs bulaşan hastalarda en fazla görülen belirtiler arasında yer aldı. Daha sonra ortaya çıkan yeni vakalar ile virüsün belirtileri arasında tat ve koku alma duyusunun bir anda kesilmesi ortaya atılırken bugün yeni bir belirti daha ortaya çıktı.

Çin’deki verileri inceleyen doktorlar, pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin (gözlerin beyazlar ve göz kapaklarının iç kısmında zarlarını kaplayan bölgenin kızarıklık ve iltihabı) koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini duyurdu.

CORONA VİRÜS NEDİR?

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. En son keşfedilen koronavirüs, koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom geliştirmezler ve kendilerini iyi hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan hastalıktan iyileşir. COVID-19 alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜS NASIL YAYILIR?

İnsanlar COVID-19'u virüsü olan diğerlerinden yakalayabilir. Hastalık, kişiden kişiye, COVID-19'lu bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan veya ağızdan yayılabilir. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşer. Diğer insanlar daha sonra bu nesnelere veya yüzeylere dokunarak, sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunarak COVID-19'u yakalarlar. İnsanlar ayrıca, COVID-19'lu damlacıkları öksüren veya nefes veren bir kişiden damlacıklar halinde nefes alırlarsa COVID-19'u yakalayabilirler. Bu yüzden hasta olan bir kişiden 1 metreden (3 feet) daha uzak durmak önemlidir.

DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmektedir ve güncellenmiş bulguları paylaşmaya devam edecektir.

CORONA VİRÜS HAVADA KALIR MI?

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, COVID-19'a neden olan virüsün esas olarak hava yerine solunum damlacıkları ile temas yoluyla bulaştığını göstermektedir. “COVID-19 nasıl yayılır?” Hakkındaki önceki cevaba bakınız.