Corona virüs ölen sayısı - vaka sayısı bugün kaç? 29 Nisan Corona virüs son dakika haberleri Türkiye tablosu

Corona virüsten ölen ve vaka sayısı verileri açıklandı mı? Bugüne ait merakla beklenen corona virüs tablosu ne durumda? Gelen bir son dakika haberine göre; Bilim Kurulu, saat 14.00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Peki 29 Nisan 2020 Çarşamba günü corona virüsten ölen sayısı kaç oldu? corona virüs vaka sayısı kaç, corona virüs iyileşen sayısı kaç? İşte corona virüs son dakika haberleri Türkiye...

CORONA VİRÜS SON DAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepimiz çok iyi biliyoruz mücadele vazgeçilmezdir. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalığa karşı her gün yeni güzel haberler alıyoruz.

Salgın 210 ülkeye yayılmış ve hayatları değiştirmiştir. Türkiye sağ duyusunu erken ortaya koydu.

83 milyn hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Bilim Kurulu'muzu DSÖ'nün pandemi ilanından 31 gün önce kurduk. Yol haritamızı çok erken belirledik, Sağlık kuruluşlarımızı zamanında hazırladık. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan itibaren kademe kademe başarılı bir mücadele verdi, ve Türkiye süreçten yüzünün akıyla çıktı. Başarı, tedbir, tespit ve hızlı tedaviyle geldi.

CORONA VİRÜS SON DURUM ÖLEN SAYISI - VAKA SAYISI SON DURUM TÜRKİYE





