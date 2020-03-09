Corona virüsü son durum...Coronavirüs kabusu hız kesmiyor. 110 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle, bugüne kadar 4 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya, Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkede, 16 milyon kişinin yaşadığı bölgeler karantina altına alındı. İngiltere'de ise vaka sayısındaki hız artış panik yarattı. Çin'de ülke genelinde virüsün yayılma hızında ciddi bir azalma olsa da virüsün 100'den fazla ülkede görülmüş olması büyük endişe ve korku yaratıyor. Dr James Lawler ise, dünya çapında 96 milyon kişinin enfekte olabileceğini ve ölü sayısının 500 bin olabileceğini açıkladı ve hastanelerin en kötü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını önerdi. Peki Corona Virüsü belirtileri nedir? Corona virüsü aşısı var mı, bulaşıcı mı? İşte Corona virüsü haritası...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Kovid-19 ise şimdiden 82 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüsün SARS’tan en büyük farkı vücuda farklı şekilde tutunması.

Zira SARS, sağlıklı insanlarda fazla bulunmayan ‘ACE2’ isimli bir proteine tutunuyordu. Bu proteinin sağlıklı kişilerde fazla olmaması, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemişti.