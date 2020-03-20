MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme
ABONE OL
20.03.2020 - 11:17 |

Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme

Her gün yüzlerce Corona virüsü testi yapılıyor. Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Corona virüsü testi sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırmaya başladı.

Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme

Corona virüsü testleri yapılmaya devam ederken vatandaşlar sonuçlarına nereden ulaşacağını merak ediyordu. Son dakika Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklaması yaprı ve corona virüsü test sonuçları gündem oldu. Peki e-Nabız corona virüsü test sonuçları nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Online corona virüsü testi nasıl yapılır? Korona virüsü testi linki...
Evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdiCorona virüs nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine moral sağlamak için müzik performansı sergiledi. Mahalleliler ise salgını önlemek amacıyla evlerinde kalmak yerine sokağa çıkarak Yıldırım'ın performansını dinledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme

Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber