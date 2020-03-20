Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme

Corona virüsü testleri yapılmaya devam ederken vatandaşlar sonuçlarına nereden ulaşacağını merak ediyordu. Son dakika Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklaması yaprı ve corona virüsü test sonuçları gündem oldu. Peki e-Nabız corona virüsü test sonuçları nasıl öğrenilir?

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI