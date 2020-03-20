20.03.2020 - 11:17 |
Corona virüsü testi sonuçları... e-Nabız corona virüsü test sonuçları öğrenme
Her gün yüzlerce Corona virüsü testi yapılıyor. Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Corona virüsü testi sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırmaya başladı.
Corona virüsü testleri yapılmaya devam ederken vatandaşlar sonuçlarına nereden ulaşacağını merak ediyordu. Son dakika Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklaması yaprı ve corona virüsü test sonuçları gündem oldu. Peki e-Nabız corona virüsü test sonuçları nasıl öğrenilir?
Evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdiCorona virüs nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine moral sağlamak için müzik performansı sergiledi. Mahalleliler ise salgını önlemek amacıyla evlerinde kalmak yerine sokağa çıkarak Yıldırım'ın performansını dinledi.