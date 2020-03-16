Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde ortaya çıktı, kaç vaka var? Bakan Koca corona virüsün hangi ilde çıktığını açıkladı mı?

Corona virüsü konusuda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan corona virüsü kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılırken Dünya üzerinde vaka sayısı 170 bine yaklaştı. Çin'in ardından en fazla vakanın görüldüğü ülke olan İtalya ölü sayısı 1809'a yükseldi. İran'dan da peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ise son duruma ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Türkiye'de vaka sayısı yapılan açıklamanın ardından 18'e yükselirken vatandaşlar corona virüsü hangi ilde ortaya çıktı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsün hangi ilde ortaya çıktığı sorusuna yanıt verdi mi?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE ÇIKTI?

VAKA SAYISI 18 OLDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜNDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum."