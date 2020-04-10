Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor. Toplantıda corona virüsle mücadelede yaşanan gelişmeler değerlendirilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da halka seslenecek. Konuşma öncesi Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsten kaç kişi öldü? soruları yoğun şekilde soruluyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

10 Nisan corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değil. Saat 19.00'da Bakan Koca son durumu açıklayacak.

9 NİSAN'DA SON DURUM NEYDİ?

Sağlık Bakanlığı 9 Nisan tarihli son durumu vatandaşlarla paylaştı. Toplam Test sayısı 276 bin 338 oldu. Vaka sayısı 42 bin 282.

Toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 552.

Toplam entübe sayısı bin 17, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 oldu.

Bugünkü test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4 bin 056, vefat sayısı 96 ve bugünkü iyileşen sayısı 296 oldu.