Corona virüsü vaka sayısı... Türkiye'de corona virüsü ölü sayısı arttı mı?

Corona virüsünde bilanço gitgide artıyor. Dünyada corona virüsünden ölenlerin sayısı 17 bini geçti. Türkiye'de de vaka sayısı ve ölüm oranı artmaya devam ediyor. Son veriler günlük olarak vatandaşlar tarafından araştırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün vaka ve ölüm sayısını halkla paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" diye paylaşımda bulundu.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken vaka sayısı 1529 oldu.