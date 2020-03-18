MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona Virüsü yüzünden kaç kişi öldü? (17 Mart) Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa dünyada korona virüsü ölüm sayısı kaça çıktı?
ABONE OL
18.03.2020 - 00:12 |

Corona Virüsü yüzünden kaç kişi öldü? (17 Mart) Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa dünyada korona virüsü ölüm sayısı kaça çıktı?

Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 190 bine yakın vaka tespit edilen Corona virüs yüzünden kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 80 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik..İşte son olarak ülkemizde de 6 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...

Corona Virüsü yüzünden kaç kişi öldü? (17 Mart) Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa dünyada korona virüsü ölüm sayısı kaça çıktı?

 İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI (17 MART CANLI)

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 111’e çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 2158'e ulaştı.

İran'da 988, İspanya'da 509, Fransa'da 148, Güney Kore'de ise 81 kişi hayatını kaybetti.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman yeni açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman yeni açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber