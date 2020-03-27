CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM! Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Corona virüs yüzünden kaç kişi hayatını kaybetti?

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı 12 Aralık tarihinden bu yana en fazla vaka sayısı dün açıklandı. Dünya üzerinde 60 bin vakanın görüldüğü dünyada vaka sayısı ise 542.788'e ulastı. ABD'de yaşanan hızlı vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke ABD olarak ilk sıraya yerleşti.

DÜNYADA EN FAZLA VAKA HANGİ ÜLKEDE?

ABD'de açıklanan vaka sayısı 85.991 olarak açıklanırken Vaka sayısı Çin'de 81.894, İtalya'da 80.589, İspanya'da 57.786, Almanya'da 47.278, İran'da 32.332, Fransa'da 29.581 olarak duyuruldu. Türkiye'de ise açıklanan son vaka sayısının ardından toplam vaka sayısı 3.629'a yükseldi.

DÜNYADA CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Dünyada corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 24.354 olarak açıklandı. En fazla ölüm corona virüsün yeni merkez üssü İtalya'dan! İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.215 olarak duyuruldu. İspanya'da bu sayı 4.365 olarak açıklanırken virüsün ortaya çıktığı Çin'de ölü sayısı açıklanan rakamlara göre 3.174 olarak duyuruldu. İran'da ölü sayısı 2.378, Fransa'da ise bu sayı 1.696 olarak açıklandı.

Fransa'yı ölüm sayısında Birleşik Krallık, Hollanda ve ABD takip ediyor.

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