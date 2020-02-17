Çukur 88. yeni bölüm fragmanları yayında! Yamaç baba olduğunu öğreniyor

Çukur dizisi 88. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Çukur'da bu hafta Yamaç'ın peşine Çağatay tarafından kiralık katil takılır. Yamaç köşeye sıkıştığı anda bir kez daha kendisini kurtarmayı başarsa da bundan sonraki süreç kardeşler açısından daha zor olacaktır. Selim ve Cumali ile yeniden bir araya gelen Yamaç abisi Cumali'den bir güzel dayak yiyecektir Koçovalı kardeşler Çağatay'ın adamlarından birer birer kurulmaya çalışırken hiç beklemedikleri anda Çağatay tarafından Çukur'a yapılacak olan hamle ile şaşkına döneceklerdir.

Nehir'in kendisini uzun zamandır arayıp sormamasına sinirlenen Yamaç soluğu Nehir'in kapısında alacak ve bütün siniri ile Nehir'e sorularını peş peşe sıralayacaktır. Nehir, Yamaç'ı dinledikten sonra hamile olduğunu kendisine söyleyecektir. Bu haberi alan Yamaç bu saatten sonra ne Nehir'i ne de karnındaki bebeği o evde bırakmayacaktır. Annesine Nehir'in artık evde kalacağını haber veren Yamaç nasıl bir tepkiyle karşılaşacaktır?

ÇUKUR 88. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 88. BÖLÜM 2. FRAGMANI