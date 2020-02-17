Çukur 88. yeni bölüm fragmanları yayında! Yamaç baba olduğunu öğreniyor
Show TV ekranında yayınlanan Çukur dizisi 88. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta Çağatay, Yamaç'ın peşine kiralık katil takar. Köşeye sıkışan Yamaç son anda paçayı kurtarır ama Cumali kendisine oldukça sinirlidir. Nehir'in kendisini arayıp sormamasının ardından kapısına dayanan Yamaç büyük bir sinirle içerisindeki nefreti Nehir'e döker ama Nehir'in hamileyim cevabının ardından Yamaç büyük bir şok yaşıyor! Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Show TV ekranında...
Çukur dizisi 88. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Çukur'da bu hafta Yamaç'ın peşine Çağatay tarafından kiralık katil takılır. Yamaç köşeye sıkıştığı anda bir kez daha kendisini kurtarmayı başarsa da bundan sonraki süreç kardeşler açısından daha zor olacaktır. Selim ve Cumali ile yeniden bir araya gelen Yamaç abisi Cumali'den bir güzel dayak yiyecektir Koçovalı kardeşler Çağatay'ın adamlarından birer birer kurulmaya çalışırken hiç beklemedikleri anda Çağatay tarafından Çukur'a yapılacak olan hamle ile şaşkına döneceklerdir.
Nehir'in kendisini uzun zamandır arayıp sormamasına sinirlenen Yamaç soluğu Nehir'in kapısında alacak ve bütün siniri ile Nehir'e sorularını peş peşe sıralayacaktır. Nehir, Yamaç'ı dinledikten sonra hamile olduğunu kendisine söyleyecektir. Bu haberi alan Yamaç bu saatten sonra ne Nehir'i ne de karnındaki bebeği o evde bırakmayacaktır. Annesine Nehir'in artık evde kalacağını haber veren Yamaç nasıl bir tepkiyle karşılaşacaktır?
ÇUKUR 88. BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR 88. BÖLÜM 2. FRAGMANI